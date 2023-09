100 Tage im Amt Mittelangelns Bürgervorsteher Tim Bugislaus startet als kommunalpolitischer „Shooting Star“ durch Von Peter Hamisch | 15.09.2023, 11:21 Uhr Foto: Peter Hamisch

Tim Bugislaus ist als Neuling in der Gemeindevertretung gleich zum Bürgervorsteher gewählt worden. Auch in anderen Bereichen gilt er als der „Shooting Star“ der CDU in Mittelangeln.