Tag des offenen Denkmals 2023 Gut Fahrenstedt in Böklund erzählt Geschichten aus 300 Jahren Von Doris Ambrosius | 06.09.2023, 13:18 Uhr So zeigt sich das Gutshaus auf Gut Fahrenstedt den Besuchern. Foto: Doris Ambrosius

Am Tag des offenen Denkmals am 10. September können Geschichts- und Architektur-Fans das Gut Fahrenstedt in Böklund besichtigen. Und wer demnächst heiratet, könnte einen neuen Anlaufpunkt gefunden haben.