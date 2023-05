Das aktuelle Tafel-Fahrzeug ist inzwischen sehr reparaturanfällig. Umso größer ist die Freude bei Andreas Glindemeyer (v.li.) und Andreas Link über die Spende, die Regina Terzic und Jan Spekker überbringen. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Spende der Deutschen Fernsehlotterie Tafel Süderbrarup freut sich über ein neues Kühlfahrzeug Von Doris Ambrosius | 11.05.2023, 13:59 Uhr

Dank der Deutschen Fernsehlotterie rollt in Süderbrarup bald ein neues Kühlfahrzeug der Tafel durch die Straßen. Gleichzeitig leidet die Einrichtung für Menschen in Not unter dem Rückgang von Lebensmittelspenden.