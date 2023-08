Die an der Nordsee an Land gespülte im Vordergrund liegende Bodenwrange eines Holzschiffes aus der Zeit um 1760 ist nur eines von vielen Exponaten, die Bjarne Andresen (links) und Patrick Hansen in und vor ihrer historischen Werkstatt für eine spätere vermutlich dekorative Verwendung aufbewahren.

Foto: Günter Karstens