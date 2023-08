Ein ausverkauftes Festival mit Punk und Pyro – und irgendwie auch ein Dorffest mit Kinderaktionen, Sofalandschaften und Tischtennisrunden: Das Angeliter Open Air ist ein Festival, bei dem die Generationen zusammenkommen. Während auf der Bühne am Rande des abgelegenen Bauernhofs „Dritte Wahl“ spielt, schmirgelt der vierjährige Lio an seinem neuen Holzdino, hält ihn hoch und faucht. Denn auch Kinderaktionen gehören zu diesem Rock-Festival: Wilfried Diers sägt an den Nachmittagen Tiere wie den T-Rex an einer Dekupiersäge zurecht und die Kinder machen dann die Feinarbeit.

Dazu kommen internationale Bands und ein entspannter Klönschnack auf dem Sofa neben der Fachwerkscheune: Irgendwie passt sie, die Mischung auf dem vielleicht ländlichsten Rockfestival im Norden.

„Some village in the woods”, nennt „Pennywise“-Frontmann Jim Lindberg den Ort, an dem seine Band da gelandet ist. Neben der dänischen Metalband „D-A-D” war die Punkband aus Kalifornien Headliner auf dem zweitägigen Festival in Taarstedt. In einem Line-up mit Punkbands wie „100 Kilo Herz“, „No fun at all“ und „Dritte Wahl” – sowie dem Feuerwehrmusikzug Westerakeby.

Festival wieder ausverkauft

Auch die musikalische Mischung ist eines der Geheimnisse: Während auf der großen Bühne der Umbau für die Headliner ist, tritt auf einer kleinen Bühne in einem Schuppen des Angeliter Dreiseithofes auch schonmal der lokale Männergesangverein, eine Blaskapelle oder ein Ire mit Gitarre auf.

Veranstalter Arne Eggert ist glücklich

Veranstalter Arne Eggert ist zufrieden mit den beiden Festivaltagen. „Ich bin auch glücklich, wie der Freitag gelaufen ist”, sagt er. „Es lief reibungslos.” Ein wenig Regen am Samstagabend hielt kaum jemanden vom Feiern ab. Lediglich die letzte Band „100 Kilo Herz“ musste wegen einer Verspätung des Headliners „D-A-D“ mit weniger Spielzeit auskommen.

Doch auch am späten Abend noch war der Hofplatz mit Bühne gut gefüllt und gelaunt. Das Angeliter Open Air war, wie auch schon 2019, ausverkauft. 2500 Gäste kamen so in das beschauliche Taarstedt.

Pläne für das Angeliter Open Air 2024

„Wichtig ist auch, dass die Landwirte mitmachen”, verrät Eggert. Denn der Campground ist auf einem abgeernteten Weizenfeld – bei Mais wäre es schwierig geworden, die Zelte aufzustellen. „Das muss auch mit der Fruchtfolge zusammenpassen,” erklärt Eggert. „Nächstes Jahr kommt Raps.”

Mit dem Festival, so Eggert, will er die internationale Musikszene nach Taarstedt holen. Zusätzlich zum Festival plant er, in dem Dreiseithof Künstlerwohnungen und Seminarräume unterzubringen. Für Musiker aber auch Maler oder bildende Künstler, die etwas Abgeschiedenheit als Inspiration brauchen.

Die ersten Bands für das Angeliter Open Air 2024 stehen bereits fest: Wingenfelder, Kai und Funky von „Ton Steine Scherben“ mit Birte Volta und Skinny Lister haben bereits zugesagt, erklärt Arne Eggert.