Manfred Degen tritt am Freitag in der Schlosssee-Residenz in Glücksburg auf. Archivfoto: SR up-down up-down Sylts Kult-Kabarettist in Angeln Auftritt in Schlosssee-Residenz: Manfred Degen zu Gast in Glücksburg Von Catrin Haufschild | 19.01.2023, 08:53 Uhr

Manfred Degen, Sylts Kult-Kabarettist, kommt am Freitag, 20. Januar, um 15.30 Uhr nach Glücksburg in die Schlosssee-Residenz. Eigentlich ist der 73-jährige Ex-Eisenbahner, der seit 52 Jahren auf Sylt lebt und davon 25 Jahre Kabarett gemacht hat, im Bühnenruhestand. Wir haben ihn gefragt, was ihn nach Glückburg führt, und was es Neues von der Insel gibt.