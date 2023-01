In diesem silbernen Auto lebt die Frau in Süderbrarup mit ihrem Hund. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Ohne Pass und ohne Geld in Angeln Gestrandet in Süderbrarup: Was wurde aus der Frau, die mit ihrem Hund im Auto lebte? Von Doris Ambrosius | 10.01.2023, 14:02 Uhr

Auto kaputt, Pass und Geld gestohlen. Ende vergangenen Jahres lebte eine Frau mit ihrem kleinen Hund einige Wochen bei eisiger Kälte in Süderbrarup in ihrem Auto. Sie war auf der Suche nach Verwandten hier gestrandet. So plötzlich sie kam, so plötzlich war sie wieder verschwunden. Eine Spurensuche.