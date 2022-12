Leerstehende Geschäftsräume bieten ein wenig einladendes Bild und schaden so auch den anderen Läden, meinen Süderbraruper Geschäftsleute. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Einkaufen in der Großen Straße „Woolworth“ kommt: Süderbrarup zwischen Neueröffnungen und Leerstand Von Doris Ambrosius | 04.12.2022, 13:45 Uhr

Es ist Bewegung in der Großen Straße in Süderbraup: Während der eine Schnäppchenladen schließt, steht der Nachfolger schon in den Startlöchern. Dennoch sorgt sich der Einzelhandel um die Vielfalt und die Zukunft der Süderbraruper Geschäftsstraße.