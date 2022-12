Die Polizei in Süderbrarup bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Ladendieb. Foto: dpa up-down up-down Große Straße in Süderbrarup Süderbrarup: Nach Ladendiebstahl bei Rewe sucht die Polizei nach Zeugen Von Schleswiger Nachrichten | 05.12.2022, 16:10 Uhr

Ein Dieb hat am Freitag, 25. November, versucht, im Rewe-Markt in der Großen Straße in Süderbrarup E-Zigaretten zu stehlen. Er konnte unerkannt entkommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.