Friedel Bennetreu, früherer Bürgermeister von Süderbrarup, nahm ebenfalls an der Müllsammelaktion teil. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Frühjahrs-Putzaktion Von TV-Bildschirmen bis Haushaltsgeräte: Was Süderbraruper beim Müllsammeln entdecken Von Doris Ambrosius | 26.03.2023, 18:43 Uhr

Zahlreiche Süderbraruper nahmen am Samstag an der Müllsammelaktion teil - und zeigten sich entsetzt davon, was alles offenbar sorglos in der Natur entsorgt wurde.