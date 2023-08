In der Flensburger Förde ist es zu einem Todesfall an der Strandpromenade in Holnis gekommen. Ein Urlauber ist in der Mittagszeit offenbar krankheitsbedingt im Wasser verstorben, wie die Polizei Flensburg auf Nachfrage bestätigt. Ertrinken wird als Ursache ausgeschlossen, vielmehr sei der 84-Jährige bereits vorerkrankt gewesen.

Zwei Ersthelfer zogen den leblosen Mann aus dem Wasser und brachten ihn an Land. Sie versuchten, den Urlauber wiederzubeleben, doch es kam jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden.