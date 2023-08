Veranstaltung in Stoltebüll Weltbrauerei feiert mit großem Brauereifest den elften Geburtstag Von Rebecca Nordmann | 30.08.2023, 12:30 Uhr Brauer Hannes Frank freut sich auf seine Geburtstagsgäste. Foto: Martina Boetticher up-down up-down

Beim zehnten Geburtstag kam der Umzug dazwischen, jetzt aber will die Weltbrauerei erstmals am neuen Standort in Schörderup feiern.