In der gesamten Westenstraße in Süderbrarup gibt es noch die alten Straßenlaternen mit einem Verbrauch von jeweils mehr als 100 Watt. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Maßnahmen zum Energiesparen Soll Süderbrarup nachts die Straßenlaternen abschalten? Die Meinungen gehen auseinander Von Doris Ambrosius | 31.08.2022, 12:54 Uhr

In 32 Straßen Süderbrarups leuchten nachts noch alte Laternen mit einem Verbrauch von jeweils 100 Watt und mehr. Um Energie zu sparen, sollen diese abgeschaltet werden, so einer von zwei Vorschlägen. Was sagen die Bürger zu dieser Idee?