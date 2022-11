Vor zehn Jahren hat Hans Andresen die Nordmanntannen auf einem Feld in Böklund eingepflanzt. Mittlerweile sind sie so groß, dass sie als Weihnachtsbäume verkauft werden können. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Verkaufsstart am 3. Dezember Nordmanntannen aus Böklund: So teuer sind die Weihnachtsbäume in diesem Jahr Von Michelle Ritterbusch | 23.11.2022, 15:25 Uhr

3000 Nordmanntannen stehen auf einem Feld in Böklund. Hans Andresen und Markus Krüger verkaufen in diesem Jahr zum zweiten Mal Tannenbäume. Wenn der Verkauf am 3. Dezember startet, gehen viele Jahre Arbeit zu Ende.