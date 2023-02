Die Schlägerei soll sich schon in den frühen Morgenstunden zugetragen haben. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Am Thorsberger Moor Schlägerei an der Gemeinschaftsschule Süderbrarup: Der Schock sitzt tief Von Doris Ambrosius | 14.02.2023, 15:00 Uhr

Mindestens zehn Schüler sollen an der Gemeinschaftsschule am Thorsberger Moor in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Die Schule versucht jetzt, die Ereignisse aufzuarbeiten.