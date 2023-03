Der Square Dance Verein beim Tanzen und die Frauen mit dem typischen Petticoat. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down Einzigartiges Programm Wieso man in Langballig Square Dance tanzt – und was diesen ausmacht Von Wilhelm Van de Loo | 16.03.2023, 10:47 Uhr

Im ganzen Kreis Schleswig-Flensburg existiert solch ein Verein nur in Langballig. Was ist Square Dance und was zeichnet diese Art des Tanzes aus?