Einsatz an der Schlei Motorboot sinkt in der Marina Brodersby-Goltoft: Feuerwehr dämmt Ölaustritt ein Von Herbert Schmidtke | 18.07.2023, 12:03 Uhr

Eine böse Überraschung erlebten sowohl Hafen-Mitarbeiter als auch die Besitzer eines Motorbootes am Dienstagmorgen in der Marina in Goltoft an der Schlei, denn über Nacht war ein Motorboot am Anleger gesunken. Das sorgte auch für einen Einsatz der Feuerwehr.