Kuriose Konzert-Location: In den historischen Zügen der Angelner Dampfeisenbahn wird am 26. Mai mit Ska-Punk und Rock gefeiert. Foto: Wojtek Kosciuk Zwischen Kappeln und Süderbrarup Enzo Panozzos Rock'n'Roll-Train 2023: Vorverkauf für Konzert-Trip in der Angelner Dampfeisenbahn läuft Von Stephan Schaar | 11.04.2023, 16:31 Uhr

Am 26. Mai startet in Scheggerott der Rock‘n‘Roll-Train 2023 von Veranstalter Enzo Panozzo. Der historische Zug der Angelner Dampfeisenbahn ist dann mit Live-Musik von „Rantanplan“ und „Horst With No Name“ zwischen Kappeln und Süderbrarup unterwegs. Jetzt startet der Run auf die begehrten Tickets.