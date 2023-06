Rund 35 Einsatzkräfte rückten nach Tolk aus - die Ursache der Rauchentwicklung ließ sich aber nicht feststellen. Foto: Matz-Ole Paasch up-down up-down Zwei Feuerwehren alarmiert Rätselhafte Rauchentwicklung aus Heizungsraum: Feuerwehr-Einsatz in Tolk Von Matz-Ole Paasch | 26.06.2023, 17:44 Uhr

Eine Rauchentwicklung in einem Betriebsraum eines Wohnhauses im Pastoratsweg in Tolk hat am Montagnachmittag für den Einsatz von zwei Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Die Ursache war jedoch zunächst nicht zweifelsfrei festzustellen.