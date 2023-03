Günter Wulf mit seinem 2020 erschienenen Buch „Sechs Jahre in Haus F“. Foto: Angelika O‘Brien up-down up-down Neue Ausstellung in der Uni Flensburg Psychiatrieopfer Günter Wulf: „Wehe, Du erzählst davon, dann kannst Du was erleben!“ Von Angelika O'Brien | 26.03.2023, 12:19 Uhr

Günter Wulf aus Sieverstedt hat als Kind viele Jahre in der Schleswiger Psychiatrie verbringen müssen. Dabei habe er die Hölle erlebt. 2020 hat er darüber das Buch „Sechs Jahre in Haus F“ geschrieben. Am 28. März ist er nun bei der Eröffnung der Ausstellung „Leid und Unrecht“ in der Uni Flensburg dabei.