In den Sommermonaten immer stark frequentiert: der Parkplatz in Langballigau. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Gewerbetreibende sammeln Unterschriften Protest gegen Parkgebühren in Langballigau: Gemeinde bittet Stadt Flensburg um Hilfe Von Wilhelm Van de Loo | 27.01.2023, 15:46 Uhr

50 Besucher kamen am Donnerstagabend in den Bau- und Umweltausschuss: Die geplanten Parkgebühren in Langballigau werden im Ort derzeit heiß diskutiert.