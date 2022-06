FOTO: Jörg Kasischke Kooperation mit MTV Gelting 08 Projekt „Schule+Verein“: Kinder für mehr Sport begeistern Von Jörg Kasischke | 29.06.2022, 14:44 Uhr

In Gelting kooperieren Schule und Verein in gemeinsamen AGs. Dabei entsteht eine Ganztagsbetreuung und ein Einblick in den Vereinssport.