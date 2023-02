Szenenfoto mit dramatischer Situation bei einer Probe. Foto: WIlhelm Van de Loo up-down up-down Plattdeutsche Premiere bei der „Nordangler Speeldeel“ Neuinszenierung in Langballig: „As in‘t Kaschott“ feiert Premiere Von Wilhelm Van de Loo | 28.02.2023, 11:13 Uhr

Lange hatte es wegen Corona nicht geklappt, ab März stehen die Nordangler Speeldeel aber doch endlich wieder auf der Bühne. Ihr Agatha Christie inspiriertes Stück „Insparrt as in’t Kaschott“ feiert am Samstag in Langballig Premiere.