Diesem Hochwasser kann der Damm womöglich nicht mehr standhalten. Bei Gut Oehe nahe Maasholm droht der Damm zu brechen. Das teilt der Kreis Schleswig-Flensburg mit. Der Damm sei daher aufgegeben worden.

Die Bewohner von Maasholm in den Ortsteilen Exhöft, Maasholm-Bad und Gut Oehe werden daher dringend darum gebeten, ein Notgepäck zu packen, um auf eine Evakuierung vorbereitet zu sein. In Gelting wird die Birk-Halle vorbereitet, um Personen aufzunehmen, die sich nicht anders helfen können und eine Unterkunft benötigen. Betroffene Personen können sich am Feuerwehrgerätehaus in Maasholm melden.