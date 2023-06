Marina Demant und Hans-Georg Prinz vor einem kleinen Teich in ihrem Garten. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Offener Garten in Rügge Vom Gemüsegarten zum Rosenparadies: Marina Demant und Hans-Georg Prinz öffnen zum letzten Mal ihren Garten Von Doris Ambrosius | 14.06.2023, 10:46 Uhr

Nach dem Dutzend soll Schluss sein: Am 17. und 18. Juni nehmen Marina Demant und Hans-Georg Prinz aus Rügge letztmalig am „Offenen Garten“ teil. Ein Besuch in ihrem Garten gleicht einem Kurzurlaub.