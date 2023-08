Festival in Angeln Vorfreude in Taarstedt: Nur noch Restkarten für das Angeliter Open Air Von Doris Smit | 09.08.2023, 17:52 Uhr Arne Eggert auf dem Dreiseithof in Taarstedt: Hier tummeln sich am 18. und 19. August rund 2500 Musikfans vor zwei Bühnen. Foto: Doris Smit up-down up-down

Wenn der Sommer in der kommenden Woche zurückkommt, soll in Taarstedt wieder gefeiert werden: Das Angeliter Open Air geht am 18. und 19. August mit Pennywise, D-A-D, No Fun at All und Montreal an den Start.