Welche Geheimnisse sollte man für sich behalten und welche nicht: Sozialpädagogin Maren Maibaum mit Leonie und Lennardt. Foto: Doris Ambrosius

Ausstellung in der Nordlichtschule Süderbrarup Sexuelle Gewalt: Wie Kinder lernen, sich selbst zu schützen Von Doris Ambrosius | 31.01.2023, 10:28 Uhr

Eine Ausstellung in der Süderbraruper Nordlichtschule sorgt gerade dafür, dass eine Sache zum Thema wird, über die man oft nur mit Scham oder gar nicht spricht: sexuelle Gewalt. Auf ungezwungene Art sollen die Kinder erkennen, was ihnen gut tut und was nicht.