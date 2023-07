Das Löschwasser hat sich seinen Weg bis in die Polizeistation im Erdgeschoss gebahnt. Foto: Matz-Ole Paasch up-down up-down Nach Brand am Sonntagabend Alle Verletzten aus Klinik entlassen: Wasserschaden in der Polizeistation in Steinbergkirche Von Sebastian Iwersen | 10.07.2023, 13:10 Uhr

Nach dem Brand in einer Wohnung in Steinbergkirche direkt an der B199 wurden elf Bewohner des Hauses in die Klinik eingeliefert. Wie es mit der Polizeistation weitergeht, ist indes noch unklar.