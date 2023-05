Kleine Gemeinden mit mehreren Listen: Daniel Reese (links) und Cedric Flor warten in der Amtsverwaltung Südangeln in Böklund auf Abnehmer ihrer Grillwürstchen, die für die Überbringer der Wahlunterlagen und Gäste der Wahlparty vorgehalten werden. Foto: Günter Karstens up-down up-down Kommunalwahl 2023 Mit 67,5 Prozent Wahlbeteiligung liegt Struxdorf an der Spitze Von Doris Smit | 14.05.2023, 23:19 Uhr

Bis in die späten Abendstunden war am Sonntag noch Trubel in den Wahllokalen in Südangeln. Einige Ergebnisse, wie die in Böklund, Havetoft und Taarstedt, ließen lange auf sich warten.