Veranstaltung bei Kappeln Sommernacht mit Irish Folk auf dem Bauernhof in Stoltebüll Von Schlei-Bote | 06.07.2023, 09:19 Uhr

Drei Bands treten am 12. Juli in der Konzertscheune in Stoltebüll auf Einladung der Folkbühne Angeln auf.