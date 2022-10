Kahlschlag am „Mäusewald“: Die Eschen wurden abgeholzt. Foto: Andreas Große up-down up-down „Mäusewald“ in Steinberghaff 1,8 Hektar großes Waldstück gerodet – was steckt dahinter? Von Jörg Kasischke | 25.10.2022, 18:43 Uhr

