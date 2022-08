Einsam und verlassen ist das über 110 Jahre alte Denkmal an der Flensburger Förde. FOTO: Victoria Lippmann up-down up-down Verlassene Orte in SH Video: Lost Place Flensburg – Unsere Reporterin auf Spurensuche in der alten Klinik Ost und | 11.08.2022, 09:42 Uhr | Update vor 34 Min. Von Victoria Lippmann Raissa Waskow | 11.08.2022, 09:42 Uhr | Update vor 34 Min.

Eigentlich ist das Betreten der Klinik Ost an der Flensburger Förde strengstens verboten. Doch unsere Reporterin Raissa Waskow darf in dem verwaisten Gebäude Filmaufnahmen machen. Es ist der Eintritt in eine andere Welt.