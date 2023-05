Dort, wo jetzt die alte Brücke zu sehen ist, kommt auch die provisorische Fußgängerbrücke hin. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Bahnstrecke Flensburg-Kiel Lindaunisbrücke: Keine Freigabe für Fußgänger vor der Kieler Woche Von Doris Ambrosius | 09.05.2023, 09:07 Uhr

Anfang des Jahres konnten Zugfahrer immerhin noch an der Brücke aussteigen, sie überqueren und auf der anderen Seite in die nächste Bahn ansteigen. Dies wird auch in den kommenden Wochen nicht möglich sein.