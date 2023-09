Feuerwehr im Einsatz Lastwagen kippt auf Parkplatz an der B201 bei Schaalby um: Fahrer verletzt Von Nico Hessel | 06.09.2023, 10:30 Uhr Beim Abkippen von Asphalt stürzte der Lastwagen plötzlich auf die Seite. Foto: Nico Hessel up-down up-down

Beim Abkippen von abgefrästem Asphalt ist es am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz in Höhe Schaalby an der B201 zu einem Unfall gekommen. Der Lastwagen neigte sich zur Seite und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt.