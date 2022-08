Blendende Stimmung im Publikum auf dem Enzo-Festival. FOTO: Doris Ambrosius up-down up-down Veranstaltungen in Schleswig-Flensburg Kult-Event in Wagersrott: So läuft das Enzo-Festival 2022 Von Doris Ambrosius | 13.08.2022, 15:42 Uhr

Seit Freitagnachmittag ist in Wagersrott „Der Enzo“ los: Rund 3.000 Menschen feiern und tanzen auf dem Enzo-Festival, was das Zeug hält. Wir waren dabei: Warum das kleine Festival so beliebt ist.