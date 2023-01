Viele Möglichkeiten, sein Kind am sehr frühen Morgen in die Kita zu bringen, gibt es im Kreis nicht. Foto: Annette Riedl up-down up-down Kinderbetreuung in Schleswig-Flensburg Morgens um 6 Uhr in die Kita? Hier klappt es – und hier nicht Von Doris Ambrosius | 15.01.2023, 12:52 Uhr

Eltern mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten stoßen an Grenzen, wenn sie ihre Kinder zu einer sehr frühen Uhrzeit in die Kita bringen wollen. Wie ist die Lage in den Kitas im Kreis Schleswig-Flensburg?