Motorsport in Jübeck Kenny Hincks Leidenschaft für Motorräder und Rennsport wirkt ansteckend Von Doris Smit | 16.10.2023, 09:57 Uhr Kenny Hinck in seiner Werkstatt. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down

Er wohnt in Schaalby, organisiert Motorradrennen in Jübek und Scheggerott und ist selbst beim „Isle of Man“ mitgefahren: Kenny Hinck liebt schnelle Fahrten auf dem Motorrad.