Kappelner Original Nach aufregender Zeit in der Gastronomie: Landarzt-Wirt Michael Hucke verabschiedet sich vom Tresen Von Doris Ambrosius | 24.10.2022, 16:09 Uhr

In seiner Zeit als Wirt des „Aurora“ in Kappeln war die Kneipe ein Treffpunkt in der ZDF-Serie „Der Landarzt“. Jetzt muss sich Kappelns Urgestein Michael Hucke vorzeitig aus dem Gastronomie-Leben zurückziehen.