Ab Februar stehen im Fähr-Café Vater und Sohn gemeinsam in der Küche. Foto: Jörg Kasischke up-down up-down Steinberger Hof & Fähr-Café Bonsberg Jasmin und Stephan Jacobsen ziehen mit dem Restaurant ins Fähr-Café Von Jörg Kasischke | 30.12.2022, 09:43 Uhr

Im „Steinberger Hof“ in Steinberg stehen große Veränderungen an, denn das Betreiber-Ehepaar Jasmin und Stephan Jacobsen übernehmen zusätzlich das „Fähr-Café“ Bonsberg in Niesgrau von Jacobsens Vater.