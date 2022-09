Die rasch alarmierte Feuerwehr machte sich auf die Suche nach dem Brandherd. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Drei Feuerwehren im Einsatz Handewitt: Blitz schlägt in ein Wohnhaus ein Von Heiko Thomsen | 09.09.2022, 20:22 Uhr

Der Schrecken war groß, als am Freitagabend während eines kurzen Gewitters im Raum Flensburg der Blitz in ein Wohnhaus in Jarplund bei Handewitt einschlug. Drei Feuerwehren waren vor Ort.