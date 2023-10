Die Polizei ermittelt Diebstähle und Vandalismus: Straftaten in Schaalby häufen sich Von Doris Smit | 10.10.2023, 15:41 Uhr Dieses Graffiti findet sich seit kurzer Zeit an der Außenwand des Jugendraumes an der Schaalbyer Turnhalle. Foto: Smit up-down up-down

Diverse Diebstähle und Graffiti an den Wänden: In den vergangenen Wochen fielen in der Gemeinde Schaalby besonders viele Straftaten auf. Bürgermeister Karsten Stühmer bittet um Aufmerksamkeit und Umsicht.