Zum Tag der kleinen Museen Die Schlacht vom Idstedt: Eine Wanderung durch Schleswig-Holsteinische Geschichte Von Doris Smit | 10.08.2023, 14:55 Uhr Museumsführer Heinz Schulze kennt sich aus, wenn es um die Schlacht von Idstedt von 1850 geht und führt durch den historischen Rundkurs. Foto: Doris Smit up-down up-down

Das Dorf Idstedt brannte fast vollständig nieder, viele Menschen verloren ihr Leben: Im Museum an der Gedächtnishalle wird eindrucksvoll an die Schlacht von Idstedt erinnert. Am Tag der kleinen Museen, 27. August, gibt es zusätzlich Führungen über das ehemalige Schlachtfeld.