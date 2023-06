Ulla Hasbach betreibt eine Staudengärtnerei in Klappholz nahe dem Havetofter See. Foto: Doris Smit up-down up-down Offener Garten 2023 Vom kleinen Garten zur Staudengärtnerei in Klappholz: Ulla Hasbach hat eine Leidenschaft für Pflanzen Von Doris Smit | 15.06.2023, 12:14 Uhr

Seit über 20 Jahren vermehrt und kultiviert Ulla Hasbach mit Leidenschaft Pflanzen und hat sich mit ihrer Staudengärtnerei in Klappholz in der Region einen Namen gemacht. Auch bei der Aktion Offener Garten ist sie in diesem Jahr wieder dabei.