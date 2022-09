Laris Schmidt neben seiner Stele mit dem Rotschenkel als Motiv. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down Eckener-Werkkunstschule in Flensburg Nach dem ersten Lehrjahr: Holzbildhauer Laris Schmidt gestaltet sein erstes eigenständiges Werk Von Wilhelm Van de Loo | 09.09.2022, 19:51 Uhr

Die Holzstele von Laris Schmidt und die Arbeiten seiner Mitschüler sind Teil eines größeren Projektes am Waldweg zwischen Bockholmwik und Siegumlund. Was fasziniert den 21-Jährigen so an der künstlerischen Arbeit mit Holz und wie kam er dazu?