Jakob Stelter und Reporterin Mira Nagar paddeln am Ufer vor Holnis entlang Foto: Marcus Dewanger up-down up-down „Kayakomat“ in Holnis und Glücksburg Kajaks und SUPs aus dem Automaten – so funktioniert der Verleih an der Flensburger Förde Von Mira Nagar | 30.06.2023, 12:34 Uhr

In Glücksburg-Sandwig und am Strand von Holnis kann man Kajaks online buchen und am „Kayakomat“ abholen. Wir haben die Ausleihe getestet.