Mehrere Boote sind im Einsatz, um nach dem Mann zu suchen. FOTO: Jasper Hentschel up-down up-down Badeunfall Nach Suchaktion: Rettungskräfte finden Leiche im Havetofter See Von Jasper Hentschel | 13.08.2022, 23:11 Uhr | Update vor 56 Min.

Der 25-jährige Mann aus der Ukraine war am Samstag beim Schwimmen im See verschwunden. Erst vor wenigen Wochen war in Sörup ebenfalls ein junger Ukrainer bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.