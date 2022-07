FOTO: Peter Hamisch Tischlermeister aus Struxdorf Angeliter Friesenbänke: Hans Werner Lorenzen lässt die Finger nicht vom Holz Von Peter Hamisch | 23.07.2022, 10:27 Uhr

Eigentlich ist Tischlermeister Hans Werner Lorenzen schon lange in Rente. Doch so ganz konnte der 75-Jährige die Finger nicht vom Holz lassen. Nun entstehen in seiner Werkstatt Friesenbänke.