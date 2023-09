Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag in Grundhof eine 73-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen 15.15 Uhr mit ihrem VW Beetle auf der Flensburger Straße zwischen Husby und Grundhof unterwegs.

VW prallte mit großer Wucht gegen einen Baum

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie am Ende einer leichten Kurve nach links von der Straße ab. Der Beetle prallte mit großer Wucht gegen einen Baum und kam schwer beschädigt am Fahrbahnrand zum Stehen.

Ersthelfer eilten umgehend zu dem schwer beschädigten Fahrzeug, um der Fahrerin erste Hilfe zu leisten und setzten den Notruf ab. Die Rettungsleitstelle in Harrislee alarmierte daraufhin einen Rettungswagen und den Flensburger Notarzt an die Einsatzstelle. Schon vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte begannen Ersthelfer mit der Reanimation der Autofahrerin. Trotz der schnellen Hilfe und des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte blieben die Wiederbelebungsversuche letztlich erfolglos. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Flensburger Straße musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden

Ob ein medizinisches Problem zu dem Unfall geführt hat oder ob der Herzstillstand Folge des schweren Unfalls war, ist derzeit noch unklar. Die Flensburger Straße musste während der Rettungsarbeiten für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zum Unfallort bestellt.