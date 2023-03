Das neue Spitzen-Duo der Glücksburger Grünen stellt sich vor: Sebastian Bonau und Nicola Gads-Nagorsnik. Foto: Catrin Haufschild up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Sebastian Bonau und Nicola Gads-Nagorsnik: Grüne setzen auf Newcomer-Duo in Glücksburg Von Catrin Haufschild | 10.03.2023, 14:50 Uhr

Sebastian Bonau und Nicola Gads-Nagorsnik möchten in Glücksburg kein Sylt 2.0, sprich: Investoren, die in erster Linie an den Tourismus denken.