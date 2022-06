Bild mit der Drohne: Alle Jungstörche sind tot. FOTO: Benjamin Nolte Nest im Garten der Familie Jessen Große Trauer in Uelsby: Alle Storchenbabys sind tot Von Benjamin Nolte | 20.06.2022, 13:34 Uhr

Am Sonntagmorgen waren keine Jungtiere mehr zu sehen, keines der Tiere streckte den Kopf aus dem Nest, so wie es in den Wochen zuvor bereits zur Gewöhnung wurde. Eine Drohne brachte schließlich traurige Gewissheit.